Bir zamanlar ekranların efsane güzeliydi... Son hali hayranlarını kahretti
Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden olan bir süre önce yakalandığı kanser hastalığını yenmeyi başaran Saadet Gürses'in zor bir yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı. 7 yıl boyunca mücadele edip yendiği kanser hastalığıyla savaşında borca sürüklenen Yeşilçam'ın efsane ismi "Tek isteğim sinemaya dönmek" dedi.
Bir zamanlar Yeşilçam'ın esmer güzeli olan İnek Şaban, İyi Aile Çocuğu ve Dokunmayın Şabanıma gibi çok sayıda yapımda rol alan usta oyuncu Saadet Gürses, sosyal medyadan paylaştığı video ile sevenlerini üzdü.
Uzun süre mücadele ettiği kanseri yenmeyi başaran 64 yaşındaki Saadet Gürses'in borç batağında yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.
35 yıllık sanat hayatı içinde 300'e yakın filmde rol alan, bir dönem şarkıcılık denemesiyle albüm çıkaran, 1997 yılında yakalandığı cilt kanseri hastalığını 7 yıllık mücadelesiyle yenmeyi başaran Saadet Gürses, maddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.
Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi usta sanatçılarla sinema filmlerinde yer alan Saadet Gürses, 1997 yılında yakalandığı cilt kanserini 7 yıl süren tedaviyle yendi. 35 yıllık meslek hayatında yaklaşık 200'e yakın filmde rol alan Gürses, hastalığa yakalandıktan sonra kendisine iş verilmediğini belirtti.