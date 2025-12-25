Bir zamanlar ekranların en sevilen ismi olan Esra Ceyhan'ın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti
ATV ekranlarında uzun yıllar önce yayınlanan Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye programının başarılı sunucu Esra Ceyhan'ın yıllar sonraki hali dikkat çekti...
Bir dönem ekran klasiği haline gelen ATV'nin unutulmaz programı " Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye" ile tanınan başarılı sunucu Esra Ceyhan, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak bir yaşam sürüyor.
2001 yılında Orhan Gencebay'ın "Dil Yarası" adlı klibinde de yer alan Ceyhan, o dönem hem gündüz kuşağının aranan yüzü hem de magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biriydi.
Şimdilerde 56 yaşında olan ve İstanbul'a veda ederek köy hayatına taşınan Esra Ceyhan'ın bu halinden şimdilerde eser yok.
