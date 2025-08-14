Bir zamanların Küçük Ceylan'ı şimdi yeni imajı ve milyonluk teknesiyla olay oldu
Estetik operasyonlarıyla eski halinden eser kalmayan Ceylan, bir taraftan imaj değişiklikleriyle diğer yandan ise lüks yaşantısıyla gündemde... Geçen yıl satın aldığı milyonluk yatı ile Bodrum'da tatil yapan Ceylan'ın tatil fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale geldi.
1 / 13
Geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık değiştirdiği imajıyla gündemden düşmeyen Ceylan'ı bu fotoğraftaki haliyle hatırlayanlar yeni imajını görünce gözlerine inanamıyor.
2 / 13
Her seferinde hayranlarını şaşırtmayı başaran Ceylan, son haliyle resmen ağızları açık bıraktı.
3 / 13
Sık sık Bodrum'daki 500 metrekarelik villasından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ceylan paylaşımlarına devam ediyor.
4 / 13