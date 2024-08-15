Biran Damla Yılmaz sevilen diziye transfer oldu
Ekranların güzel oyuncularından Biran Damla Yılmaz, Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu kadrosuna dahil oldu.
Show TV'nin ekranlarının sevilen dizisi "Sandık Kokusu", yeni sezonuyla da izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.
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Oyuncu Biran Damla Yılmaz da dizinin kadrosuna dahil oldu.
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Biran Damla Yılmaz Sandık Kokusu'nun yeni sezonda "Ayça" karakterine hayat verecek.
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Yılmaz'ın "Ayça" karakteriyle diziye nasıl bir soluk getireceği merak konusu olurken, hayranları yeni sezon bölümlerini sabırsızlıkla bekliyor.
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