''Birbirimize pahalı değil manevi hediyeler alırız''

Ayakkabılara karşı büyük bir zaafı olduğunu dile getiren Kobal, "Ayakkabıya servet verenlerden misiniz?" sorusuna, “İşimiz gereği bazen iddialı seçimler yapılabiliyor ama ben o kadar pahalı tercih etmem. Bazen yaptığınız iş gereği pahalı giyinebiliyoruz ama en pahalı parçayı da giyseniz bazı zaman şık olamayabilirsiniz. Özel galalar ve davetlerde tabi ki iddialı giyinebilmek adına pahalı giyiniyorum” şeklinde yanıt verdi.