Bircan Bali estetiksiz halini paylaştı
Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali, sosyal medya hesabından estetiksiz halini paylaştı.
Seren Serengil ve Arto ile sunduğu Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Bircan Bali, sosyal medya paylaştığı estetiksiz pozu ile takipçilerini şaşırttı.
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Yıllar önceki halini paylaşan Bali'nin inanılmaz değişimi ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.
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Bali'nin yıllar içerisinde uğradığı inanılmaz değişimi ise takipçilerinden binlerce yorum aldı.
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Bircan Bali, bu paylaşımını, "Üniversitede karameldi saçlarım. Şeker kokmayı o zaman da seviyordum... Gözlerimin üzerini boyuyodum yine sadece."
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