Birce Akalay ile Hakan Kurtaş tatilde aşka geldi
Ünlü oyuncu Birce Akalay, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Hakan Kurtaş ile tatile çıktı. Çiftin paylaştığı tatil pozlarına beğeni yağdı.
Son olarak Mezarlık dizisinin 2. sezonu için kamera karşısına geçen Birce Akalay, rol aldığı projeler kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
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Bir süredir kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay, sevgilisiyle tatile çıktı.
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Ünlü çift, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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Son olarak "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisi ile izleyici karşısına çıkan Kurtaş paylaşımına "Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin" notunu düştü
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