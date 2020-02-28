Birce Akalay yeni aşka yelken açtı
Balet Can Tunalı ile biten ilişkisinin ardından uzun süredir aşka kalbini kapatan oyuncu Birce Akalay, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.
Birce Akalay, önceki akşam Yeniköy sahil yolunda yeni sevgilisiyle el ele objektiflere takıldı.
35 yaşındaki oyuncu, tanınmamak için kendini kamufle etti. Şapkasıyla yüzünü gizleyen Akalay, görüntülenmek kurtulamadı.
Gazetecileri bir anda karşısında gören Akalay, soruları yanıtlamadı. Muhabirlerin, "Birce Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Arkadaşlar ben özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hele ki sokakta konuşmayı hiç sevmiyorum" diyerek yoluna devam etti.