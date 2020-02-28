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  3. 28 Şubat 2020 09:47

Birce Akalay yeni aşka yelken açtı

Balet Can Tunalı ile biten ilişkisinin ardından uzun süredir aşka kalbini kapatan oyuncu Birce Akalay, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

Birce Akalay yeni aşka yelken açtı

Birce Akalay, önceki akşam Yeniköy sahil yolunda yeni sevgilisiyle el ele objektiflere takıldı.

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Birce Akalay yeni aşka yelken açtı

35 yaşındaki oyuncu, tanınmamak için kendini kamufle etti. Şapkasıyla yüzünü gizleyen Akalay, görüntülenmek kurtulamadı.

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Birce Akalay yeni aşka yelken açtı

Gazetecileri bir anda karşısında gören Akalay, soruları yanıtlamadı. Muhabirlerin, "Birce Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Arkadaşlar ben özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hele ki sokakta konuşmayı hiç sevmiyorum" diyerek yoluna devam etti.

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Birce Akalay yeni aşka yelken açtı

Gazetecilerin, "Beyefendinin adını söyler misiniz?" sorusuna ise güzel oyuncu, "Hayır arkadaşlar, söylemeyeceğim" karşılığını verdi.

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