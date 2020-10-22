Birce Akalay’dan tek kelimelik evlilik açıklaması
Can Tunalı ile 3 yıllık ilişkisini sonlandıran Birce Akalay kısa süre önce Fasih Saylan ile yeni bir aşka yelken açtı.
Can Tunalı ile 3 yıllık ilişkisini sonlandıran Birce Akalay kısa süre önce Fasih Saylan ile yeni bir aşka yelken açtı.
Önceki akşam Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülenen Akalay, kendisiyle röportaj yapmak isteyen muhabirlere "Arkadaşlar sokak ortasında konuşmak istemiyorum" dedi.
ÜÇÜNCÜ EVLİLİK YOK! Muhabirlerin, "Tek soru istiyoruz, evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna Akalay tek kelimeyle, "Hayır" yanıtını verdikten sonra evinin yolunu tuttu.