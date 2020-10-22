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  3. 22 Ekim 2020 16:06

Birce Akalay’dan tek kelimelik evlilik açıklaması

Can Tunalı ile 3 yıllık ilişkisini sonlandıran Birce Akalay kısa süre önce Fasih Saylan ile yeni bir aşka yelken açtı.

Birce Akalay’dan tek kelimelik evlilik açıklaması

Can Tunalı ile 3 yıllık ilişkisini sonlandıran Birce Akalay kısa süre önce Fasih Saylan ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Birce Akalay’dan tek kelimelik evlilik açıklaması

Önceki akşam Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülenen Akalay, kendisiyle röportaj yapmak isteyen muhabirlere "Arkadaşlar sokak ortasında konuşmak istemiyorum" dedi.

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Birce Akalay’dan tek kelimelik evlilik açıklaması

ÜÇÜNCÜ EVLİLİK YOK! Muhabirlerin, "Tek soru istiyoruz, evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna Akalay tek kelimeyle, "Hayır" yanıtını verdikten sonra evinin yolunu tuttu.

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Birce Akalay’dan tek kelimelik evlilik açıklaması

Daha önce başından 2 evlilik geçen Birce Akalay'ın eski eşleri merak konusu oldu. İşte Birce Akalay başta olmak üzere ünlü isimlerin eski hayat arkadaşları…

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