Biri oynadı, diğeri ağladı... İbrahim Tatlıses ve Asena ikilisi yıllar sonra yeniden yanyana...
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile bir dönem aşk yaşayan ve uzun yıllardır küs olan ünlü oryantal Asena arasındaki küslük 25 yıl sonra dün gece yayınlanan İbo Show Yılbaşı Özel Programı'nda sona erdi...
İbrahim Tatlıses’i ve şarkılarını sevenleriyle buluşturan müzik programı İbo Show, “Yılbaşı Özel” bölümüyle 31 Aralık yılbaşı gecesi izleyicisiyle buluşurken gecenin sürprizi İbrahim Tatlıses'in yıllar önce ilk kez kendi programında sahne alan ve bir süre aşk yaşadığı ancak yıllardır küs olduğu oryantal Asena oldu.
Ünlü oryantal Asena'nın programa İbo Show'daki yıllar önceki görüntüleriyle anons edilirken o görüntüler izleyicileri onlarca yıl öncesine götürdü...
İbo Show'a yılbaşı gecesi konuk olan ve İbrahim Tatlıses ile tam 25 yıldır küs olan Asena "2026 yılına küs girmek istemiyorum" derken danslarıyla geceye damgasını vurdu.
Asena'nın dansları sırasında İbrahim Tatlıses'in sık sık gözyaşlarına hakim olamadığı anlar da kameralara yansıdı.
