Biri oynadı, diğeri ağladı... İbrahim Tatlıses ve Asena ikilisi yıllar sonra yeniden yanyana...

İbrahim Tatlıses’i ve şarkılarını sevenleriyle buluşturan müzik programı İbo Show, “Yılbaşı Özel” bölümüyle 31 Aralık yılbaşı gecesi izleyicisiyle buluşurken gecenin sürprizi İbrahim Tatlıses'in yıllar önce ilk kez kendi programında sahne alan ve bir süre aşk yaşadığı ancak yıllardır küs olduğu oryantal Asena oldu.