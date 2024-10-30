Birinci olamayınca sinir krizi geçiren güzel ortalığı birbirine kattı
Miss Grand International yarışmasında Myanmar güzeli Thae Su Nyein birinci olamayınca sinir krizi geçirip ortalığı birbirine katınca, korumalar tarafından dışarı çıkarıldı.
Tayland'da gerçekleşen Miss Grand International güzellik yarışmasında Myanmar'ı temsil eden Thae Su Nyein, birinci olamayınca ağlama krizine girerek tacını bırakıp yarışmadan ayrıldı.
Sosyal medyada viral olan olayda, sahnede yarışma arkadaşları tarafından teselli edilen Nyein'in gözyaşlarına boğulurken ülkesinin organizatörlüğünü yapan Htoo Ant Lwin tarafından kuşağı ve tacı alındı.
Yarışmada tacın galibi Hindistanlı güzel Rachel Gupta olurken güzellik yarışmasına damgasını vuran anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Ağlayarak sahneden inen genç kadın korumaların kucağında dışarıya çıkarıldı.
Myanmar güzeli Thae Su Nyein, sahnede yaşanan olaydan sonra sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, güzellik yarışması organizasyonuna üçüncülük tacını geri vereceğini açıkladı.