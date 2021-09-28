Birkan Sokullu aileye girdi
2019 yazından beri Eda Gürkaynak'la aşk yaşayan Birkan Sokullu aileye girdi. Kolları sıvayıp mangal başına geçen Birkan Sokullu, tüm aileye ziyafet çekti.
2019 yazından beri Eda Gürkaynak'la aşk yaşayan Birkan Sokullu aileye girdi. Kolları sıvayıp mangal başına geçen Birkan Sokullu, tüm aileye ziyafet çekti.
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Birkan Sokullu 2019 yazında iş insanı Kemal Gürkaynak ile eşi Sinem Gürkaynak'ın kızlarından Eda ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Oyuncu aileye girdi. Sevgilisinin anne babası, ablası Lara ve eniştesi Adil Mert Baykal ile tanıştı.
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Birkan Sokullu mangal partisi verdi. Kolları sıvayıp mangal başına geçen yakışıklı oyuncu, tüm aileye hamburger köftesi pişirip ziyafet çekti.
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