Birkan Sokullu’nun sevgilisi ortaya çıktı
Masumlar Apartmanı dizisinde oynadığı Han karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturan Birkan Sokullu, özel hayatıyla da hayranlarının merak konusu oldu.
Masumlar Apartmanı dizisinde oynadığı Han karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturan Birkan Sokullu, özel hayatıyla da hayranlarının merak konusu oldu. Gösterdiği performansla adından söz ettiren Sokullu sevgilisiyle de şaşırttı.
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İşte Birkan Sokullu olmak üzere birçok ünlü ismin eşi ve sevgilileri...
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BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK
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BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK
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