''Biz Böyleyiz'' filminin galasına ünlü akını
Yarın vizyona girecek ''Biz Böyleyiz'' filminin galası önceki akşam Maslak Uniq’te yapıldı. Geceye çok sayıda ünlü isim katıldı.
Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Hümeyra ve Meriç Aral’ın başrolünü paylaştığı, yarın vizyona girmeye hazırlanan ‘Biz Böyleyiz’ filminini galası önceki akşam Maslak Uniq’te gerçekleşti. Şıklık yarışının yaşandığı organizasyonda izlenen film, seyirciden tam not aldı.
'DOĞRU OLDUĞUNU SANMIYORUM'
Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre, Serenay Sarıkaya, geceye yalnız katıldı. Oyuncu, Duygu Özaslan’ın, “Serenay beni taklit ediyor” sözlerine, “Sevdiğim şeyleri yapıyorum ve taktir toplamak hoşuma gidiyor. Bu haberler Twitter hesabından çıkmış. Doğru olduğunu sanmıyorum” dedi.
'HER ŞEY YOLUNDA'
Gupse Özay’la uzun süredir birlikte olan Barış Arduç, kırmızı halıda yöneltilen yeni yılda evlilik sorularına, “Her şey şimdilik yolunda gidiyor. Eğer olursa, sizinle de seve seve paylaşırız” cevabını verdi.