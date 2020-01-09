''Biz Böyleyiz'' filminin galasına ünlü akını

'HER ŞEY YOLUNDA'

Gupse Özay’la uzun süredir birlikte olan Barış Arduç, kırmızı halıda yöneltilen yeni yılda evlilik sorularına, “Her şey şimdilik yolunda gidiyor. Eğer olursa, sizinle de seve seve paylaşırız” cevabını verdi.