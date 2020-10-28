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  3. 28 Ekim 2020 09:26

Oyuncu Hikmet Karagöz sessiz sedasız toprağa verildi

Bizimkiler dizisinde ''Abbas Efendi'' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Hikmet Karagöz, 74 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu Hikmet Karagöz sessiz sedasız toprağa verildi

2018 yılından bu yana Kartal Kavacık’ta bulunan Sanatçı Yaşam Evi’nde kalan Karagöz, 15 Ekim’de rahatsızlanarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırılmış ve palyatif yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

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Oyuncu Hikmet Karagöz sessiz sedasız toprağa verildi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, dün sabah saatlerinde yaşamını yitiren Karagöz, ikindi namazının ardından Zeytinburnu Yeni Kozlu Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine Hikmet Karagöz’ün kızı Zeynep Karagöz’ün yanı sıra bazı yakınları katıldı.

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Oyuncu Hikmet Karagöz sessiz sedasız toprağa verildi

16 YAŞINDA TİYATROYA BAŞLADI
Hikmet Karagöz, 1946 yılında Samsun’da doğdu. 1962’de Eminönü Halkevi’nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964’te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu’nda profesyonelliğe adım attı. 1974’te “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”la televizyon yapımlarında rol almaya başladı.

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Oyuncu Hikmet Karagöz sessiz sedasız toprağa verildi

Sinemaya geçişi 1982’de “Faize Hücum” filmiyle oldu. “Bizimkiler” dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1986’dan bu yana resim sanatıyla da ilgilenen Karagöz, çeşitli sergiler açtı.

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