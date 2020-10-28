Oyuncu Hikmet Karagöz sessiz sedasız toprağa verildi
Bizimkiler dizisinde ''Abbas Efendi'' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Hikmet Karagöz, 74 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı.
2018 yılından bu yana Kartal Kavacık’ta bulunan Sanatçı Yaşam Evi’nde kalan Karagöz, 15 Ekim’de rahatsızlanarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırılmış ve palyatif yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, dün sabah saatlerinde yaşamını yitiren Karagöz, ikindi namazının ardından Zeytinburnu Yeni Kozlu Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine Hikmet Karagöz’ün kızı Zeynep Karagöz’ün yanı sıra bazı yakınları katıldı.
16 YAŞINDA TİYATROYA BAŞLADI
Hikmet Karagöz, 1946 yılında Samsun’da doğdu. 1962’de Eminönü Halkevi’nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964’te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu’nda profesyonelliğe adım attı. 1974’te “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”la televizyon yapımlarında rol almaya başladı.