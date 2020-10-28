Oyuncu Hikmet Karagöz sessiz sedasız toprağa verildi

16 YAŞINDA TİYATROYA BAŞLADI

Hikmet Karagöz, 1946 yılında Samsun’da doğdu. 1962’de Eminönü Halkevi’nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964’te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu’nda profesyonelliğe adım attı. 1974’te “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”la televizyon yapımlarında rol almaya başladı.