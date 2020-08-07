Bizimkiler'in Cemil'i hastaneye kaldırıldı
İzmir'e bağlı Karşıyaka ilçesinde yaşamını sürdüren 76 yaşındaki usta tiyatrocu Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık problemleri sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Türk televizyon tarihine damga vuran "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.
Uğurtan Sayıner'in adını taşıyan kültür ve sanat merkezinin yöneticisi Hasan Kızılaslan, AA muhabirine, son dönemde usta sanatçının yaşlılığa bağlı hastalıklarının ağırlaştığını belirterek, "Buna bağlı şuur kaybı da yaşıyor. Bakımı evde dostlarının desteğiyle karşılanıyor. Ancak yine de profesyonel sağlık hizmeti gerekiyor. Bu nedenle sanatçı dostları destek paylaşımında bulundu." dedi.