Blok3 isyan etti: ''Bu işin arkasında kim var ? Bedelini ödeyeceksiniz!''
Son dönemin en iyi çıkış yapan erkek şarkıcılarından olan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Blok3 sahne adını kullanan Hakan Aydın çok sayıda şarkısının Spotify’dan kaldırılmasına isyan edip "Bu işin arkasında kim var, kim yok, kim çıkacak? Herkes bedelini ödeyecek bir şeylerin" diyerek isyan etti.
Türk rap müziğinin son dönemdeki en popüler isimlerinden biri olan Blok3'ün başta Obsesif albümü olmak üzere birçok şarkısı Spotify’dan kaldırıldı.
Yaşanan bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ünlü rapçiden sert bir açıklama geldi.
Şarkılarının platformdan silindiğini fark eden Blok3, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın bir teknik aksaklık değil, bilinçli bir saldırı olduğunu savundu.
Çok sert ifadeler kullanan ünlü rapçi, durumun peşini bırakmayacağını şu sözlerle dile getirdi:
