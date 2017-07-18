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  3. 18 Temmuz 2017 20:25

Bodrum eski günlerine döndü

Bodrum eski günlerine döndü

Turizm gelirlerindeki düşüş ardından temmuz ayı Bodrum'daki esnaf için umut ayı oldu. Sahiller, tatilci ve turistlerle doldu taştı.


DHA - Yaşar ANTER 

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Bodrum eski günlerine döndü

Bodrum'daki otellerde Ramazan Bayramı ile birlikte artan doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Turistik tesislerde yer bulmakta güçlük çeken tatilci ve turistler 1 ay önceden rezervasyon yaptırmaya başladı.

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Bodrum eski günlerine döndü

Bodrum merkezindeki Bitez, Gümbet, Kumbahçe ve Paşatarlası plajları doldu, taştı, sahillerde adeta adım atacak yer kalmadı.

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Bodrum eski günlerine döndü

İngiliz, Belçikalı, Hollandalı ve Türk turistler birlikte eğlendi, güneşlendi, denize girdi. Bazı hayvanseverler köpekleri ile birlikte yüzerek tatilin tadını çıkartırken bazıları da deniz ortasında müzik eşliğinde çılgınca dans etti.
 

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