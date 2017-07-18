Bodrum eski günlerine döndü
Turizm gelirlerindeki düşüş ardından temmuz ayı Bodrum'daki esnaf için umut ayı oldu. Sahiller, tatilci ve turistlerle doldu taştı.
DHA - Yaşar ANTER
Bodrum'daki otellerde Ramazan Bayramı ile birlikte artan doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Turistik tesislerde yer bulmakta güçlük çeken tatilci ve turistler 1 ay önceden rezervasyon yaptırmaya başladı.
Bodrum merkezindeki Bitez, Gümbet, Kumbahçe ve Paşatarlası plajları doldu, taştı, sahillerde adeta adım atacak yer kalmadı.