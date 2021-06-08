Bodrum sahillerinde dikkat çeken yoğunluk
MUĞLA Bodrum'da ünlü plajlara akın eden yerli ve yabancı turistler denizin ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı.
Muğla Bodrum'da ünlü plajlara akın eden yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı.
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Koronavirus salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme döneminde, Bodrum'daki sahiller de renklendi.
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Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Bodrum'da, sahiller turist ve tatilcilerin akınına uğradı.
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Gümbet, Kumbahçe ve Paşatarlası gibi plajlarda yoğunluk görüldü.
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