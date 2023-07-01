Bodrum'da bir erkekle görüntülenen Serenay Sarıkaya aşk iddialarına yanıt verdi
Aile dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Bodrum'da alan Serenay Sarıkaya, bir erkekle görüntülendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yaptığı sırada bir erkekle görüntülenen ve adı aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, aşk iddialarına yanıt verdi.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yunanistan tatilinin ardından rotasını Bodrum'a çeviren Serenay Sarıkaya, konakladığı otelin plajında bir erkek arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi.
"HAYATIMDA KİMSE YOK"
Ünlü oyuncu, kısa süren Bodrum tatilinin ardından İstanbul'a doğru yola çıktı. Sarıkaya, Milas - Bodrum Havalimanı'nda gazetecilerin birlikte görüntülendiği erkek arkadaşının kim olduğu yönündeki soruya "Güzel bir tatil yaptım, Yunanistan da Bodrum da çok keyifli geçti. Sektörden bir arkadaşım. Hayatımda Kimse yok" şeklinde cevap verdi.
3 Haziran'da tatile çıkan ve 28 gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkaran Serenay, sık sık tatil pozlarını paylaştı. İşte o karelerden bazıları...