Bodrum'da saldırıya uğrayan Kaya Sabancı'dan yeni açıklama
Bodrum lüks bir otelde hem otel sahibi hem de çalışanlarının yumruklu saldırısına uğrayıp hastaneye kaldırılan Kaya Sabancı "can ve mal güvenliğinden endişe duyuyorum" dedi.
İş Adamı Kaya Sabancı, 20 Haziran 2024 tarihinde saat 21:00 sularında Muğla ilinin Bodrum ilçesindeki lüks bir oteldeki restoranın davetine katıldığı sırada, otelin sahibi V.A. tarafından saldırıya uğraması nedeniyle yaptığı açıklamada “ Can ve mal güvenliğinden endişe duyduğunu” ifade etti.
Kaya Sabancı tarafından yapılan yazılı açıklamada Sabancı’nın sol gözüne aldığı yumruk darbesi sonucu sol gözünde, göz çevresinde ve kafasının sol üst kısmında yaralar, açılmalar ve kanama meydana geldiğini ve yapılan tetkikler sonucunda sol gözünde taban kırığı tespit edildiği ifade edildi.
Açıklamada, 21 Haziran 2024 tarihli hastane raporuna göre, bu kırık nedeniyle 3. Derecede Orta düzeyde hayati fonksiyon etkisi belirlendiği ve hekimlerin en geç bir hafta içinde operasyon yapılması gerektiğini, aksi takdirde sol gözde görme bozuklukları olabileceğini söylendiği kaydedildi.
Sabancı, yaptığı şikayet sonucu V.A.'nın Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na mevcutlu olarak getirildiğine dikkat çeken açıklamada, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri talepli olarak Bodrum Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildiğini belirtildi.