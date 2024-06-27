Bodrum'da saldırıya uğrayan Kaya Sabancı'dan yeni açıklama

Kaya Sabancı tarafından yapılan yazılı açıklamada Sabancı’nın sol gözüne aldığı yumruk darbesi sonucu sol gözünde, göz çevresinde ve kafasının sol üst kısmında yaralar, açılmalar ve kanama meydana geldiğini ve yapılan tetkikler sonucunda sol gözünde taban kırığı tespit edildiği ifade edildi.