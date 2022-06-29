Bomba iddia: Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşk mı yaşıyor?
Son zamanlarda Mahkum dizisinde canlandırdığı Savaş ve Barış karakteri ile büyük beğeni toplayan İsmail Hacıoğlu'nun meslektaşı Aslıhan Gürbüz'le aşk yaşadığı iddia edildi.
İsmail Hacıoğlu, ilk evliliğini Vildan Atasever ile 2010’da yapmıştı. 2015’te boşanmış, 2016’da dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuştu. Yemin adında bir kızı olan çift, Temmuz 2020’de ihanet iddiasıyla evliliklerine nokta koymuştu. Hacıoğlu hiç vakit kaybetmeden ‘Çocuk’taki rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlasa da bu ilişkinin ömrü uzun olmadı.
İsmail Hacıoğlu dün Instagram’da “Bir adamı iki şey mahveder. Yavaş atlar, hızlı kadınlar” yazısını paylaştı. Takipçilerinden biri “Bir erkeği sevgilisini, eşini aldatmak mahveder” yorumunu yapınca, İsmail şu karşılığı verdi: “Kadınlar tarafından kandırılmak da!”
Meslektaşı İsmail Hacıoğlu’yla aşk yaşayan 28 yaşındaki Çağıran, daha önce evlilik sorularına, “Düşünmüyoruz” cevabını vermişti. Birsen Altundaş'ın iddiasına göre, geçen sezon Masumlar Apartmanı dizisinde kamera karşısına geçen Gürbüz ile Mahkum’daki performansıyla hayranlık uyandıran Hacıoğlu hafta sonu Karadeniz tatilleri sırasında beraber görüldü.
Doğa aşığı olan iki sevgili birçok meslektaşı güney sahillerine inerken Karadeniz’in güzelliklerini keşfetmeyi tercih etti ve huzurlu bir tatilin tadını çıkardı. Hacıoğlu, Gürbüz’le çıktığı tatillerinden akarsu ve orman görüntüleri paylaşmayı da ihmal etmedi.