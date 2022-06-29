Bomba iddia: Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşk mı yaşıyor?

İsmail Hacıoğlu, ilk evliliğini Vildan Atasever ile 2010’da yapmıştı. 2015’te boşanmış, 2016’da dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuştu. Yemin adında bir kızı olan çift, Temmuz 2020’de ihanet iddiasıyla evliliklerine nokta koymuştu. Hacıoğlu hiç vakit kaybetmeden ‘Çocuk’taki rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlasa da bu ilişkinin ömrü uzun olmadı.