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  4. Bomba iddia: Danla Bilic ve Kubilay Aka aşk mı yaşıyor?

Bomba iddia: Danla Bilic ve Kubilay Aka aşk mı yaşıyor?

Sosyal medyada paylaştığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic, önceki akşam şarkıcı Berkay’ın konserine oyuncu Kubilay Aka ile katılması aşk dedikodularını gündeme getirdi.

Bomba iddia: Danla Bilic ve Kubilay Aka aşk mı yaşıyor? - Resim: 1

Çukur, Vatanım Sensin gibi yapımlarla tanınan Kubilay Akafena müstehcen fotoğraflarının sızdırılacağı iddiası yüzünden 40 bin doları dolandırıcılara kaptırmıştı.

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Bomba iddia: Danla Bilic ve Kubilay Aka aşk mı yaşıyor? - Resim: 2

Son dönemde bu konuyla gündeme gelen Kubilay Aka, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile yakınlaştı.

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Bomba iddia: Danla Bilic ve Kubilay Aka aşk mı yaşıyor? - Resim: 3

Kubilay Aka ve sık sık aşk hayatıyla ve estetikleriyle gündeme gelen Danla Bilic Kuruceşme Açıkhava'da Berkay konserini dinlemeye gitti.

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Bomba iddia: Danla Bilic ve Kubilay Aka aşk mı yaşıyor? - Resim: 4

Konserde sarmaş dolaş dans eden Danla Bilic ve Kubilay Aka’yı çevredeki vatandaşlar görüntülendi.

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