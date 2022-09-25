Bomba iddia: Danla Bilic ve Kubilay Aka aşk mı yaşıyor?
Sosyal medyada paylaştığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic, önceki akşam şarkıcı Berkay’ın konserine oyuncu Kubilay Aka ile katılması aşk dedikodularını gündeme getirdi.
Çukur, Vatanım Sensin gibi yapımlarla tanınan Kubilay Akafena müstehcen fotoğraflarının sızdırılacağı iddiası yüzünden 40 bin doları dolandırıcılara kaptırmıştı.
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Son dönemde bu konuyla gündeme gelen Kubilay Aka, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile yakınlaştı.
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Kubilay Aka ve sık sık aşk hayatıyla ve estetikleriyle gündeme gelen Danla Bilic Kuruceşme Açıkhava'da Berkay konserini dinlemeye gitti.
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Konserde sarmaş dolaş dans eden Danla Bilic ve Kubilay Aka’yı çevredeki vatandaşlar görüntülendi.
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