  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Bora Akkaş ve Oben Alkan

Bora Akkaş ve Oben Alkan

Oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Oben Alkan ile İtalya'da dünyaevine girdi.

Bora Akkaş ve Oben Alkan - Resim: 1

‘Üç Kuruş’, ‘Ayak İşleri’, ‘Yeşilçam’ ve ‘Geniş Aile’ gibi yapımlarla tanınan oyuncu Bora Akkaş, Oben Alkan ile İtalya’nın Milano şehrinde evlendi.

1 / 4
Bora Akkaş ve Oben Alkan - Resim: 2

Milano’daki Türkiye Başkonsolosluğu’nda kıyılan nikâha çiftin ailesi ve yakın arkadaşları da katıldı.

2 / 4
Bora Akkaş ve Oben Alkan - Resim: 3

Nikâhtan sonra Milano sokaklarında tur atan Akkaş ile Alkan, o anları Instagram’da paylaştı.

3 / 4
Bora Akkaş ve Oben Alkan - Resim: 4

Bora Akkaş, 2017’de evlendiği Seda Türkmen’den 2019’da boşanmıştı.

4 / 4