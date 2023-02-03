Bora Akkaş ve Oben Alkan
Oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Oben Alkan ile İtalya'da dünyaevine girdi.
‘Üç Kuruş’, ‘Ayak İşleri’, ‘Yeşilçam’ ve ‘Geniş Aile’ gibi yapımlarla tanınan oyuncu Bora Akkaş, Oben Alkan ile İtalya’nın Milano şehrinde evlendi.
1 / 4
Milano’daki Türkiye Başkonsolosluğu’nda kıyılan nikâha çiftin ailesi ve yakın arkadaşları da katıldı.
2 / 4
Nikâhtan sonra Milano sokaklarında tur atan Akkaş ile Alkan, o anları Instagram’da paylaştı.
3 / 4
Bora Akkaş, 2017’de evlendiği Seda Türkmen’den 2019’da boşanmıştı.
4 / 4