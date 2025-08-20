Boşanacakları öne sürülen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden ilk açıklama
Türkiye'nin en ünlü çiftlerinin başıda gelen Fahriye Evcen, Burak Özçivit çifti hakkında son günlerde "boşanıyorlar" iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Fahriye Evcen tüm iddialara yanıt verdi.
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, bundan tam 12 yıl önce, ekranlara damgasını vuran Çalıkuşu dizisinde başrolleri paylaşan ve dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşüp nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirmişti.
Türkiye'nin iki ünlü oyuncusu Fahriye Evcen ile Burak Özçivit son günlerde boşanacaklarına dair iddialarla gündemdeydi.
Hatta öyle ki, Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'e şiddet uyguladığı bile öne sürülmüştü.
Magain gündemine bomba gibi düşen bu skandal iddialar sonrasında sessizliğini ilk bozan isim Fahriye Evcen oldu.
