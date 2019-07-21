  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 21 Temmuz 2019 13:05

Boşanan ünlü çift tatile çıktı

Boşanan ünlü çift tatile çıktı

Özcan Deniz ve Feyza Altun Bodrum Yalıkavak'ta oğulları Kuzey ile birlikte tatil yapıyor. Oğlu Kuzey ve eski eşi Feyza Aktan ile havuz başında görüntülenen Deniz'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. İşte Özcan Deniz ile birlikte tatil yapan eski eşi Feyza Altun'un fotoğrafları...

1/ 9
Boşanan ünlü çift tatile çıktı

Özcan Deniz ve 1 ay önce boşandığı Feyza Altun beraber tatil yapıyor. Cuma günü Bodrum'da el ele görüntülenen Özcan Deniz ile Feyza Altun herkesi şaşkına çevirmişti.

2/ 9
Boşanan ünlü çift tatile çıktı

Özcan Deniz - Feyza Altun ikilisi bir kez daha magazin muhabirlerine yakalandı. Bodrum'da birlikte tatil yapan Özcan Deniz ve Feyza Altun'un fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

3/ 9
Boşanan ünlü çift tatile çıktı

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM