Boşanan ünlü çift tatile çıktı
Özcan Deniz ve Feyza Altun Bodrum Yalıkavak'ta oğulları Kuzey ile birlikte tatil yapıyor. Oğlu Kuzey ve eski eşi Feyza Aktan ile havuz başında görüntülenen Deniz'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. İşte Özcan Deniz ile birlikte tatil yapan eski eşi Feyza Altun'un fotoğrafları...
Özcan Deniz ve 1 ay önce boşandığı Feyza Altun beraber tatil yapıyor. Cuma günü Bodrum'da el ele görüntülenen Özcan Deniz ile Feyza Altun herkesi şaşkına çevirmişti.
Özcan Deniz - Feyza Altun ikilisi bir kez daha magazin muhabirlerine yakalandı. Bodrum'da birlikte tatil yapan Özcan Deniz ve Feyza Altun'un fotoğrafları sosyal medyayı salladı.