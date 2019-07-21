Boşanan ünlü çift tatile çıktı

Özcan Deniz ve Feyza Altun Bodrum Yalıkavak'ta oğulları Kuzey ile birlikte tatil yapıyor. Oğlu Kuzey ve eski eşi Feyza Aktan ile havuz başında görüntülenen Deniz'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. İşte Özcan Deniz ile birlikte tatil yapan eski eşi Feyza Altun'un fotoğrafları...