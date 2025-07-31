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  4. Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren, 46 yaşında ve 2 çocuk annesi Bengü herkesi şaşırttı!

Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren, 46 yaşında ve 2 çocuk annesi Bengü herkesi şaşırttı

Türk pop müziğine genç yaşlarda "Lolita" lakabıyla hızlı bir giriş yapan ve şimdilerde 46 yaşında olan güzel şarkıcı Bengü'nün yaz tatili pozları hayranlarına "Lolita geri döndü" dedirtti

Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren, 46 yaşında ve 2 çocuk annesi Bengü herkesi şaşırttı - Resim: 1

Şarkıcı Bengü, 2018 yılında uzun süre birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Selim Selimoğlu ile dünyaevine girmişti. 

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Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren, 46 yaşında ve 2 çocuk annesi Bengü herkesi şaşırttı - Resim: 2

Çift 2019 yılında kızları Zeynep'i, 2021 yılında ise oğulları Selim'i kucaklarına aldı.

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Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren, 46 yaşında ve 2 çocuk annesi Bengü herkesi şaşırttı - Resim: 3

Ancak evliliklerinde sorunlar olduğu iddia edilen ve uzun süredir birlikte görüntü vermeyen çift geçtiğimiz yıl Kasım ayında anlaşarak boşandıklarını duyurmuştu.

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Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren, 46 yaşında ve 2 çocuk annesi Bengü herkesi şaşırttı - Resim: 4

Geçtiğimiz yıl, 6 yıllık eşi Selim Selimoğlu’ndan boşanan Bengü, sosyal medya hesabındna yaptığı tatil paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. 

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