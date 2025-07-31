Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren, 46 yaşında ve 2 çocuk annesi Bengü herkesi şaşırttı
Türk pop müziğine genç yaşlarda "Lolita" lakabıyla hızlı bir giriş yapan ve şimdilerde 46 yaşında olan güzel şarkıcı Bengü'nün yaz tatili pozları hayranlarına "Lolita geri döndü" dedirtti
Şarkıcı Bengü, 2018 yılında uzun süre birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Selim Selimoğlu ile dünyaevine girmişti.
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Çift 2019 yılında kızları Zeynep'i, 2021 yılında ise oğulları Selim'i kucaklarına aldı.
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Ancak evliliklerinde sorunlar olduğu iddia edilen ve uzun süredir birlikte görüntü vermeyen çift geçtiğimiz yıl Kasım ayında anlaşarak boşandıklarını duyurmuştu.
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Geçtiğimiz yıl, 6 yıllık eşi Selim Selimoğlu’ndan boşanan Bengü, sosyal medya hesabındna yaptığı tatil paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
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