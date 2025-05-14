Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren Bengü 2 çocuğuyla gittiği deniz tatiliyle yazı getirdi
Türk pop müziğine genç yaşlarda "Lolita" lakabıyla hızlı bir giriş yapan ve şimdilerde 46 yaşında olan güzel şarkıcı Bengü fotoğraflarındaki zayıflığı nedeniyle çıkan photoshop iddialarına kayıtsız kalamadı...
Şarkıcı Bengü, 2018 yılında uzun süre birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Selim Selimoğlu ile dünyaevine girmişti.
1 / 11
Çift 2019 yılında kızları Zeynep'i, 2021 yılında ise oğulları Selim'i kucaklarına aldı.
2 / 11
Ancak evliliklerinde sorunlar olduğu iddia edilen ve uzun süredir birlikte görüntü vermeyen çift geçtiğimiz yıl Kasım ayında anlaşarak boşandıklarını duyurdu.
3 / 11
Boşanma sonrasında sahnelere kaldığı yerden devam eden güzel şarkıcı verdiği kilolarla dikkat çekmiş ve hakkında "fotoğraflarını özel olarak montajlatıyor" iddiası bile öne sürülmüştü.
4 / 11