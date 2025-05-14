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  4. Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren Bengü 2 çocuğuyla gittiği deniz tatiliyle yazı getirdi

Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren Bengü 2 çocuğuyla gittiği deniz tatiliyle yazı getirdi

Türk pop müziğine genç yaşlarda "Lolita" lakabıyla hızlı bir giriş yapan ve şimdilerde 46 yaşında olan güzel şarkıcı Bengü fotoğraflarındaki zayıflığı nedeniyle çıkan photoshop iddialarına kayıtsız kalamadı...

Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren Bengü 2 çocuğuyla gittiği deniz tatiliyle yazı getirdi - Resim: 1

Şarkıcı Bengü, 2018 yılında uzun süre birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Selim Selimoğlu ile dünyaevine girmişti.

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Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren Bengü 2 çocuğuyla gittiği deniz tatiliyle yazı getirdi - Resim: 2

Çift 2019 yılında kızları Zeynep'i, 2021 yılında ise oğulları Selim'i kucaklarına aldı.

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Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren Bengü 2 çocuğuyla gittiği deniz tatiliyle yazı getirdi - Resim: 3

Ancak evliliklerinde sorunlar olduğu iddia edilen ve uzun süredir birlikte görüntü vermeyen çift geçtiğimiz yıl Kasım ayında anlaşarak boşandıklarını duyurdu.

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Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren Bengü 2 çocuğuyla gittiği deniz tatiliyle yazı getirdi - Resim: 4

Boşanma sonrasında sahnelere kaldığı yerden devam eden güzel şarkıcı verdiği kilolarla dikkat çekmiş ve hakkında "fotoğraflarını özel olarak montajlatıyor" iddiası bile öne sürülmüştü.

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