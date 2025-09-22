Boşandıktan sonra adeta gençleşen Ceyda Düvenci yeni sevgilisiyle aşka geldi
Kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eski eşi Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini önceki sene sonlandıran güzel oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ve yeni sevgilisi ünlü radyocu Güçlü Mete ile sosyal medyada adeta düşman çatlattı.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti 2015 yılında evlenmiş ancak 8 yıl sonra 10 Temmuz 2023'te resmen boşanmıştı.
Boşanma sonrası radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci Bambaşka Sohbetler ile sezona başladı.
Şimdilerde yaptığı programla dikkatleri üzerine çeken Düvenci sosyal medyada yayınladığı son pozlarıyla adından söz ettirdi.
Bülent Şakrak ile tek celsede boşandıktan sonra yeni aşka yelken açan Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete ile peş peşe pozlar verdi.
