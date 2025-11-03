Boşandıktan sonra ''hayata yeniden başladım'' diyen Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 10 yıllık evliliğini noktaladıktan yaklaşık 1,5 yıl sonra Türkiye'nin genç iş insanı ile yeni bir aşka yelken açtı...
2014 yılında görkemli bir düğünle dünya evine giren ünlü teknik adam Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı geçtiğimiz sene Mart ayında 10 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı.
Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, boşanma davaları için yayın yasağı kararı da aldırmıştı.
Yayın yasağının ardından da bir açıklama yapan Buse Terim "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz." ifadelerini kullanmıştı.
Mart 2024’te 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı ile yollarını ayıran Fatih Terim'in kızı Buse Terim, yeni aşka yelken açtı.