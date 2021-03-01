Boşanma nedeni ortaya çıktı
Kim Kardashian ile şarkıcı Kanye West'in boşanma davasına ilişkin mahkeme belgeleri basına sızdı.
Dünyanın en gözde çiftlerinden biri olan Kim Kardashian ile Kanye West evliliklerinin sonuna geldi. 40 yaşındaki Kardashian'ın Hollywood'un ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile Los Angeles merkezindeki mahkemeye başvurmuştu.
Çiftin boşanma nedenine ilişkin ilk detay ortaya çıktı. İkilinin "Uzlaşmaz farklılıklar" sebebiyle ayrılık kararı aldığı öğrenildi. The Sun gazetesi tarafından yayınlanan dosyalar, çiftin dört çocuğu North (7),Saint (5),Chicago (3) ve Psalm’ın (21 aylık) ortak velayetini istediğini de doğruluyor.
Belgelere göre ayrıca Kardashian, boşanma sonrası kendisi veya West tarafından eş desteği verme yetkisinin sonlandırılmasını da talep etti. West'in bu düzenlemelerden memnun olduğu öğrenildi. Taraflardan hiçbirinin sahip oldukları evlilik anlaşmasına itiraz etmedikleri de belirtildi.
"İKİ YILDIR BOŞANMAYA ÇALIŞIYORUM"
Aylardır ikisinin ayrı hayatlar yaşadığı söylenen çiftin boşanma iddiası, West'in sonradan sildiği ilginç bir tweet'le ortaya çıkmıştı. West de ABD seçimlerine adaylığını koyduğu dönemde Kardashian'dan boşanmaya çabaladığını söylemişti. West, eşi Kim Kardashian'ın bir otelde rap şarkıcısı Meek Mill ile buluşmasından sonra yaklaşık iki yıldır boşanmaya çalıştığını ifade etmişti.