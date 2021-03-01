Boşanma nedeni ortaya çıktı

Belgelere göre ayrıca Kardashian, boşanma sonrası kendisi veya West tarafından eş desteği verme yetkisinin sonlandırılmasını da talep etti. West'in bu düzenlemelerden memnun olduğu öğrenildi. Taraflardan hiçbirinin sahip oldukları evlilik anlaşmasına itiraz etmedikleri de belirtildi.