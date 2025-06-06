''Boykot'' yüzünden Teşkilat'tan kovulan Aybüke Pusat geri dönüyor
Boykot çağrılarına destek verdiği için TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan dizinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat ekranlara geri dönüyor.
TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinde uzun bir süredir beklenen ayrılık sonunda gerçekleşti ve dizide Neslihan Başkan karakterine hayat veren ve geçtiğimiz haftalarda boykota destek paylaşımı yaptığı gerekçesi ile kadrodan çıkartılan Aybüke Pusat diziye veda etti.
1 / 7
Aybüke Pusat'ın canlandırdığı Neslihan karakteri “gömülerek” diziden çıkartılmıştı.
2 / 7
TRT 1'de başrol oynadığı Teşkilat dizisinden boykot çağrısı yaptığı için kadrodan çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu.
3 / 7
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu, Most Yapım imzalı ve yeni sezonda Now ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Halef" dizisi ile anlaşma sağladı.
4 / 7