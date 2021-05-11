Böyle giderse oyuncu kalmayacak... Çukur'da final öncesi bir veda daha...

Cumali, Ayşe'nin sarfettiği ağır sözlerden sonra daha fazla bekleyemeyeceğini söyleyerek Akın, Metin ve Meke'yi de yanına alarak amcaya saldırmak üzere yola çıktı. Kahvenin önünde yolunu kesen gençler katılmak istediklerini söyleseler de Cumali yardımlarını istemedi.



Akın'ın bir anlık kontrolden çıkması sonucunda fevri bir saldırıda bulunması Cumali, Metin ve Meke'yi çok zor durumda bıraktı. Amcanın deposunda kapana kısılan dörtlüyü, Damla'nın organize ettiği Çukurlular kurtardı. Cumali ise amcayı saklandığı yerden dışarı çıkarabilmek için güçlü bir mesaj göndermek gerektiğini söyleyerek depolardaki bütün mallarını yaktı.