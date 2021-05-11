Böyle giderse oyuncu kalmayacak... Çukur'da final öncesi bir veda daha...
Sadece 4 bölüm sonra ekranlara veda etmeye hazırlanan Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da dün gece heyecan yine doruktaydı. Diziye bu hafta bir isim daha veda etti.
Çukurlular genç yaşta kaybettikleri Karaca ve Celasun'u sonsuzluğa uğurladılar. Çukur son bölümde amca Cumali'nin öldürdüğü Karaca ve Celasun için cenaze töreni yapıldı.
Cumali, Ayşe'nin sarfettiği ağır sözlerden sonra daha fazla bekleyemeyeceğini söyleyerek Akın, Metin ve Meke'yi de yanına alarak amcaya saldırmak üzere yola çıktı. Kahvenin önünde yolunu kesen gençler katılmak istediklerini söyleseler de Cumali yardımlarını istemedi.
Amcanın gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla birlikte daha önce amca için çalışan Çukur'un gençleri yeniden Koçovalı kardeşlerin yanında yer aldı.
Cumali, Ayşe'nin sarfettiği ağır sözlerden sonra daha fazla bekleyemeyeceğini söyleyerek Akın, Metin ve Meke'yi de yanına alarak amcaya saldırmak üzere yola çıktı. Kahvenin önünde yolunu kesen gençler katılmak istediklerini söyleseler de Cumali yardımlarını istemedi.
Akın'ın bir anlık kontrolden çıkması sonucunda fevri bir saldırıda bulunması Cumali, Metin ve Meke'yi çok zor durumda bıraktı. Amcanın deposunda kapana kısılan dörtlüyü, Damla'nın organize ettiği Çukurlular kurtardı. Cumali ise amcayı saklandığı yerden dışarı çıkarabilmek için güçlü bir mesaj göndermek gerektiğini söyleyerek depolardaki bütün mallarını yaktı.
Yamaç ve peşindekileri atlatmak için Nedim kendisini yem olarak kullanırken amca farklı bir araç ile güvenlikli bir eve kaçtı. Nedim'in ellerinden kaçmasına izin veren Koçovalılar, Nedim'i takip ederek amcaya ulaştı. Amca bir helikopter ile kaçmayı başarırken, geride kalan Nedim Vartolu tarafından öldürüldü.