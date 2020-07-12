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  3. 12 Temmuz 2020 23:56

Brad Pitt, Angelina Jolie’nin evinden çıkarken görüntülendi

Bir zamanlar Hollywood'un en ikonik çifti olarak gösterilen fakat olaylı boşanmalarının ardından birbirlerinden uzak kalan Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin arası düzelmeye başladı.

Brad Pitt, Angelina Jolie’nin evinden çıkarken görüntülendi

Bir zamanlar Hollywood'un en ikonik çifti olarak gösterilen fakat olaylı boşanmalarının ardından birbirlerinden uzak kalan Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin arası düzelmeye başladı.

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Brad Pitt, Angelina Jolie’nin evinden çıkarken görüntülendi

Pitt, perşembe günü Jolie'nin Los Angeles'taki evinde motosikletiyle görüntülendi.

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Brad Pitt, Angelina Jolie’nin evinden çıkarken görüntülendi

İkiliye yakın bir kaynak, bir dergiye verdiği demeçte, 2016 yılında ayrılan çiftin birlikte aldıkları aile terapilerinin ardından şu an çok daha iyi bir noktada olduklarını belirtti.

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Brad Pitt, Angelina Jolie’nin evinden çıkarken görüntülendi

Angelina Jolie, yakın zaman önce, "Çocuklarımın iyiliği için boşandım. Boşanmak doğru bir karardı. Çocuklarımın sağlığı üzerine odaklanmaya devam ediyorum" demişti.

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