Brad Pitt, Angelina Jolie’nin evinden çıkarken görüntülendi
Bir zamanlar Hollywood'un en ikonik çifti olarak gösterilen fakat olaylı boşanmalarının ardından birbirlerinden uzak kalan Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin arası düzelmeye başladı.
Bir zamanlar Hollywood'un en ikonik çifti olarak gösterilen fakat olaylı boşanmalarının ardından birbirlerinden uzak kalan Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin arası düzelmeye başladı.
İkiliye yakın bir kaynak, bir dergiye verdiği demeçte, 2016 yılında ayrılan çiftin birlikte aldıkları aile terapilerinin ardından şu an çok daha iyi bir noktada olduklarını belirtti.