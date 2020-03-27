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  3. 27 Mart 2020 17:55

Brad Pitt ile Jennifer Aniston yeniden evleniyor!

SAG Ödülleri töreninde yıllar sonra bir araya gelen Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın eğlenceli sohbeti geceye damga vurmuştu. 2005'teki boşanmalarının ardından ilk kez birlikte görüntülenen Brad Pitt ve Jennifer Aniston hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Brad Pitt ile Jennifer Aniston yeniden evleniyor!

SAG Ödülleri töreninde yıllar sonra bir araya gelen Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın eğlenceli sohbeti geceye damga vurmuştu. 2005'teki boşanmalarının ardından ilk kez birlikte görüntülenen Brad Pitt ve Jennifer Aniston hayranlarını heyecanlandırmıştı.

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Brad Pitt ile Jennifer Aniston yeniden evleniyor!

Jennifer Aniston'ın Brad Pitt'e dokunduğu anlar ve 56 yaşındaki aktörün onun bileğini tutması kimileri tarafından gizlenen bir ilişkinin objektiflere yansıması kimilerine göre ise yeni bir başlangıcın işareti olarak yorumlandı.

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Brad Pitt ile Jennifer Aniston yeniden evleniyor!

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; hayranlarının gönlünden geçen gerçek oldu.

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Brad Pitt ile Jennifer Aniston yeniden evleniyor!

O günden sonra gizlice görüşen çiftin aşkı alevlendi. Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın Meksika'da yıldırım nikahıyla evlenmeye hazırlandığı iddia edildi.

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