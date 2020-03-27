Brad Pitt ile Jennifer Aniston yeniden evleniyor!
SAG Ödülleri töreninde yıllar sonra bir araya gelen Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın eğlenceli sohbeti geceye damga vurmuştu. 2005'teki boşanmalarının ardından ilk kez birlikte görüntülenen Brad Pitt ve Jennifer Aniston hayranlarını heyecanlandırmıştı.
SAG Ödülleri töreninde yıllar sonra bir araya gelen Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın eğlenceli sohbeti geceye damga vurmuştu. 2005'teki boşanmalarının ardından ilk kez birlikte görüntülenen Brad Pitt ve Jennifer Aniston hayranlarını heyecanlandırmıştı.
Jennifer Aniston'ın Brad Pitt'e dokunduğu anlar ve 56 yaşındaki aktörün onun bileğini tutması kimileri tarafından gizlenen bir ilişkinin objektiflere yansıması kimilerine göre ise yeni bir başlangıcın işareti olarak yorumlandı.