BTS'nin solisti Kim Seok-Jin asker oldu
Türkiye'de de büyük hayran kitlesine sahip olan ünlü K-pop grubu BTS'in solisti Kim Seok-jin zorunlu askerlik hizmetine başladı. Ünlü şarkıcının hayranları askeri birlik binası önünde kamp kurdu.
Dünyada milyonlarca hayranı bulunan Güney Koreli BTS grubunun 30 yaşındaki üyesi Kim Seok-Jin askere gitti.
Bir süredir askere gidip gitmeyeceği tartışma konusu olan Jin, bugün itibarıyla zorunlu askerlik görevine başladı.
SAÇLARINI KESTİRDİ
Saçlarını da kestiren Jin, yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Kim Seok-Jin, yeni görünümü için, "Beklediğimden daha şirin görünüyor" dedi.
Güney Kore'de fiziksel açıdan sağlıklı 18-28 yaş arası tüm erkeklerin 2 yıl zorunlu askerlik görevini yerine getirmesi gerekiyor.
Sporcular, atletler ve klasik müzik alanında çalışan müzisyenlere, ülkeye halihazırda katkıda bulundukları için imtiyaz tanınabiliyor. Pop müzisyenleri ise bu kategoride yer almıyor.
Güney Kore, 2020'de BTS gibi dünya çapında tanınan K-pop sanatçılarının zorunlu askerlik hizmetlerini 30 yaşına kadar ertelemelerine izin veren bir tasarıyı meclisten geçirmişti.
BTS’in küresel başarısı ve ülke ekonomisine sağladığı katkı, kimi siyasetçilerin gruba imtiyaz tanınması yönünde çağrı yapmasına yol açmıştı.
Ancak BTS'nin ajansı, ekim ayında grup üyelerinin askere gideceğini açıkladı.
Jin, Kuzey Kore sınırına yakın bir acemi eğitim kampında 5 haftalık eğitime başladı.
Eğitimi tamamladıktan sonra ise cephe hattına gönderileceği bildirildi.
Şarkıcının milyonlarca hayranı bu karara itiraz etti.