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  3. 04 Ocak 2018 19:15

İdil Fırat'ın acı günü

Sosyetenin önde gelen simalarından İdil Fırat'ın anneannesi Seyhan İdil hayatını kaybetti.

İdil Fırat'ın acı günü

Sözcü'nün haberine göre; İdil Fırat’ın annesi Sibel Kerimoğlu ve teyzesi Oya İdil Gencoglu’nun annesi olan Seyhan İdil’in cenazesine katılan isimler arasında Sibel Kerimoğlu’nun ilk eşi Önder Fırat da vardı. Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi olan ünlü iş adamı, kızının annesini acı gününde yalnız bırakmadı.

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İdil Fırat'ın acı günü

"BİRLİKTE DEĞİLİZ" MESAJI

İdil Fırat’ın eski sevgilisi Engin Öztürk'ün de katıldığı cenaze namazında anneannesi için göz yaşı döken İdil Fırat, taziyeleri kabul etti.

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İdil Fırat'ın acı günü

Cenaze namazının kılınmasının ardından gazetecilere "Lütfen bu acı günümde haberinizi dikkatli yazın, Engin’in ailemle de bir hukuku var, taziye ve teselliye geldi" sözleri, ikilinin ayrı olduğu, Engin Öztük’ün eski sevgilisine taziyelerini bildirmek için cenazeye geldiği yorumlarına neden oldu.

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İdil Fırat'ın acı günü

SOSYETE VE CEMİYET DÜNYASINDAN İSİMLER DE CENAZEDE

Seyhan İdil’in Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına cemiyet yaşamının önemli isimleri katılım gösterdi. Cenazeye katılan isimler arasında Arzu Sabancı, Ceylan Çapa, Feryal Gülman, Erkut Soyak, ve Dilek Hanif de vardı.

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