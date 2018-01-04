İdil Fırat'ın acı günü

Cenaze namazının kılınmasının ardından gazetecilere "Lütfen bu acı günümde haberinizi dikkatli yazın, Engin’in ailemle de bir hukuku var, taziye ve teselliye geldi" sözleri, ikilinin ayrı olduğu, Engin Öztük’ün eski sevgilisine taziyelerini bildirmek için cenazeye geldiği yorumlarına neden oldu.



