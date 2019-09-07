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  3. 07 Eylül 2019 10:40

Bu ada yalnızca yetişkinlere özel

Orta Amerika ülkesi Belize'de, sadece yetişkinlerin girebileceği bir ada bulunuyor. Adaya girmek için tek şart 21 yaşından büyük olmak. Bunun dışında adada başkalarını rahatsız etmeden istediğiniz her şeyi yapabilme özgürlüğüne sahipsiniz.

Bu ada yalnızca yetişkinlere özel

Belize'deki bu ada, dünyanın en lüks otellerinden birine sahip.

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Bu ada yalnızca yetişkinlere özel

Adada konaklamanın haftalık maliyeti kişi başı 6 bin doları aşıyor.

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Bu ada yalnızca yetişkinlere özel

Tatil için başvuru yaptıktan sonra sıranın size gelmesini beklemeni gerekiyor.

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Bu ada yalnızca yetişkinlere özel

Çünkü adaya her hafta sadece 48 ziyaretçi kabul ediliyor.

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