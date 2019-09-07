Bu ada yalnızca yetişkinlere özel

Orta Amerika ülkesi Belize'de, sadece yetişkinlerin girebileceği bir ada bulunuyor. Adaya girmek için tek şart 21 yaşından büyük olmak. Bunun dışında adada başkalarını rahatsız etmeden istediğiniz her şeyi yapabilme özgürlüğüne sahipsiniz.
Belize'deki bu ada, dünyanın en lüks otellerinden birine sahip.
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Adada konaklamanın haftalık maliyeti kişi başı 6 bin doları aşıyor.
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Tatil için başvuru yaptıktan sonra sıranın size gelmesini beklemeni gerekiyor.
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Çünkü adaya her hafta sadece 48 ziyaretçi kabul ediliyor.