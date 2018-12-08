Bu bir çılgınlık ! Göz renginde bile estetik vr !
Kendini çizgi film karakterine benzetmeye çalışan Pixee Fox, sonunda estetik cerrahları da isyan ettirdi.
Kendini çizgi film karakterine benzetmeye çalışan Pixee Fox, sonunda estetik cerrahları da isyan ettirdi.
Tepeden tırnağa bugüne kadar toplam 20 kez estetik operasyon geçiren Fox, E! kanalında yayınlanan Botched Doctors programına konuk oldu.
Bir ara estetik operasyon için Türkiye'ye de gelip bıçak altına yatan Fox, programın estetik cerrahlarından yüzüyle ilgili son bir dokunuş istedi.