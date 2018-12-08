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  3. 08 Aralık 2018 15:40

Bu bir çılgınlık ! Göz renginde bile estetik vr !

Kendini çizgi film karakterine benzetmeye çalışan Pixee Fox, sonunda estetik cerrahları da isyan ettirdi.

Bu bir çılgınlık ! Göz renginde bile estetik vr !

Kendini çizgi film karakterine benzetmeye çalışan Pixee Fox, sonunda estetik cerrahları da isyan ettirdi.

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Bu bir çılgınlık ! Göz renginde bile estetik vr !

Tepeden tırnağa bugüne kadar toplam 20 kez estetik operasyon geçiren Fox, E! kanalında yayınlanan Botched Doctors programına konuk oldu.

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Bu bir çılgınlık ! Göz renginde bile estetik vr !

Bir ara estetik operasyon için Türkiye'ye de gelip bıçak altına yatan Fox, programın estetik cerrahlarından yüzüyle ilgili son bir dokunuş istedi.

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Bu bir çılgınlık ! Göz renginde bile estetik vr !

Saçlarının alnıyla birleştiği noktayı düzelttirmek isteyen Fox'a doktorlar Terry Dubrow ve Paul Nassif kesin bir dille "hayır" dedi.

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