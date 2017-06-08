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  3. 08 Haziran 2017 10:46

Bu da boşanma selfiesi

 Tüm dünyada yeni bir akım başladı ‘boşanma selfie’si. Yeni boşanan çiftler bu mutlu anlarını ölümsüzleştiriyorlar. Ve işte sosyal medyanın yeni akımı.  

Bu da boşanma selfiesi

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Bu da boşanma selfiesi

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Bu da boşanma selfiesi

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Bu da boşanma selfiesi

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