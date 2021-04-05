Bu gece, Çukur'a veda gecesi!
Çukur dizisi final için geri sayım yaparken yapımda Celasun rolüne hayat veren Kubilay Aka'nın diziden ayrılacağı iddiaları kulislerde konuşuluyor.
Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur'da şoke eden Celasun ayrılığının henüz ne zaman olacağı bilinmese de dizinin bu sezon ekranlara veda edecek olması iddiaları doğrular nitelikte…
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Çukur'da uzun süredir rol alan Kubilay Aka'nın sezon bitmeden diziden ayrılıyor. Yaz aylarında yeni bir diziyle ekranlara dönecek olan Aka'nın canlandırdığı Celasun karakteri şok bir saldırıya uğruyor. Yeni bölümde Celasun'un iple boğulduğu sahneler dikkat çekiyor.
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'Çukur' dizisinin 'Celasun'u Kubilay Aka'nın diziye ölerek veda edeceği öğrenildi. Aka'nın yeni dizisi 'Camtavanlar'da birlikte rol alacağı partnerinin ise kim olacağı belli oldu.
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Kubilay Aka, OJO Pictures imzalı yeni dizisi Camtavanlar'da başrolü Bensu Soral ile paylaşacak.
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