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  3. 29 Aralık 2020 10:53

Bu haber Acun Ilıcalı’nın uykularını kaçıracak!

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de seyirciyle buluşmaya hazırlanan Exxen platformuyla ilgili detaylar belli olmaya başlamışken, Acun Ilıcalı’nın keyfini kaçıracak bir haber ortaya çıktı.

Bu haber Acun Ilıcalı’nın uykularını kaçıracak!

1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Acun Ilıcalı'nın Exxen platformu için için son hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Ilıcalı'nın birçok dizi ve programı duyurması herkesi heyecanlandırdı. 

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Bu haber Acun Ilıcalı’nın uykularını kaçıracak!

1 Ocak tarihine sayılı günler kalmışken Acun Ilıcalı'nın Exxen platformuna rakip olacak bir platform daha açılıyor. 

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Bu haber Acun Ilıcalı’nın uykularını kaçıracak!

EXXEN’E RAKİP GAİN TV 30 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Gain TV birçok sevilen ismi kadrosuna almasıyla Acun Ilıcalı'ya rakip olacak yorumları yapıldı. 

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Bu haber Acun Ilıcalı’nın uykularını kaçıracak!

Filli Boya’nın eski sahibi iş kadını Gözde Akpınar’ın sahibi olduğu Gain Medya’nın dijital platformu Gain 2 gün sonra birbirinden iddialı projeleriyle açılıyor. NTV'de uzun yıllar yöneticilik yapan Cem Aydın platformun başında yer alacak. 

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