Bu haber Acun Ilıcalı’nın uykularını kaçıracak!
Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de seyirciyle buluşmaya hazırlanan Exxen platformuyla ilgili detaylar belli olmaya başlamışken, Acun Ilıcalı’nın keyfini kaçıracak bir haber ortaya çıktı.
1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Acun Ilıcalı'nın Exxen platformu için için son hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Ilıcalı'nın birçok dizi ve programı duyurması herkesi heyecanlandırdı.
1 Ocak tarihine sayılı günler kalmışken Acun Ilıcalı'nın Exxen platformuna rakip olacak bir platform daha açılıyor.
EXXEN’E RAKİP GAİN TV 30 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Gain TV birçok sevilen ismi kadrosuna almasıyla Acun Ilıcalı'ya rakip olacak yorumları yapıldı.