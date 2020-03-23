Çukur 93. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Show TV'de ekranlara gelen Çukur'un 93. bölüm fragmanının yayınlanmaması izleyicide merak uyandırmıştı. Çukur 93. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak ?
Çukur'un yeni bölümünün neden yayınlanmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümünün 30 Mart Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacağı bildirildi.
23 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI 18.45: Show Ana Haber 20.00: Enes Batur Gerçek Kahraman 22.15: Enes Batur Gerçek Kahraman 00.15: Çukur (Tekrar)
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Çağatay'ı indirmek için plan yapan Koçovalı'lar sonunda istediğini ele geçiriyor. Çağatay Erdenet'in tutuklanması için elinden geleni yapan Yamaç, beraber çalıştığı gazeteci Emir ile yeni bilgiler elde ediyor. Çağatay'ı oyun dışı bıraakacak hamle için artık geriye sadece beklemek kalıyor.