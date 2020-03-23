SON DAKİKA
ÖNCE KAMU BANKALARI ARDINDAN ÖZEL BANKALAR! BORÇ ÖDEMELERİ ERTELENDİ
BAKAN ALBAYRAK AÇIKLADI: KDV ÖDEMELERİ ERTELENDİ!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 23 Mart 2020 18:05

Çukur 93. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Show TV'de ekranlara gelen Çukur'un 93. bölüm fragmanının yayınlanmaması izleyicide merak uyandırmıştı. Çukur 93. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak ?

Çukur 93. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Çukur'un yeni bölümünün neden yayınlanmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümünün 30 Mart Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacağı bildirildi.

1/ 16
Çukur 93. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

23 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI 18.45: Show Ana Haber 20.00: Enes Batur Gerçek Kahraman 22.15: Enes Batur Gerçek Kahraman 00.15: Çukur (Tekrar)

2/ 16
Çukur 93. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Çağatay'ı indirmek için plan yapan Koçovalı'lar sonunda istediğini ele geçiriyor. Çağatay Erdenet'in tutuklanması için elinden geleni yapan Yamaç, beraber çalıştığı gazeteci Emir ile yeni bilgiler elde ediyor. Çağatay'ı oyun dışı bıraakacak hamle için artık geriye sadece beklemek kalıyor.

3/ 16
Çukur 93. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Vartolu ile Yamaç beraber yeni planın detaylarını konuşuyor. Yapılan planda rolleri bölüşen Vartolu ve Yamaç içeriye soktukları Murtaza ile ellerini güçlendirmeye çalışıyor. Aliço'nun bulduğu detay ile birlikte asıl plan başlıyor!

4/ 16
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM