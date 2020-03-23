Çukur 93. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Çağatay'ı indirmek için plan yapan Koçovalı'lar sonunda istediğini ele geçiriyor. Çağatay Erdenet'in tutuklanması için elinden geleni yapan Yamaç, beraber çalıştığı gazeteci Emir ile yeni bilgiler elde ediyor. Çağatay'ı oyun dışı bıraakacak hamle için artık geriye sadece beklemek kalıyor.