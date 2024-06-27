Bu hafta vizyona girecek 7 yeni filmi belli oldu
Bu cuma itibariyle 7 yeni film daha vizyona giriyor. İşte bilim kurgudan komediye, korkudan aksiyona ve drama önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma programı...
Senaristliğini ve yönetmenliğini Michael Sarnoski’nin üstlendiği Sessiz Bir Yer: Birinci Gün (A Quiet Place: Day One), dünyanın sessizliğe gömülmesine neden olan yaratıkların yeryüzüne indiği gün yaşananları konu ediniyor. Sessiz Bir Yer serisinin orijin hikâyesi olan film, önceki iki filmin evreninin daha geniş arka planında ortaya çıkıyor. Film, ses hedefli canavarların dünyaya gelişinin ilk gününü konu alıyor ve dünyamızın nasıl “sessiz” kaldığını göstermeyi vaat ediyor.
Haftanın komedi filmlerinden Reel İstanbul Organize, Samatya’nın gecekondu mahallesinde yaşayan Turgay ve ailesinin yaşadıklarını konu ediniyor. Bir baltaya sap olamayan Turgay, günlerini kumar oynayıp, hırsızlık yaparak geçirir. Çocukluk arkadaşı olan Kinyas da tıpkı kendisi gibidir. Kumarhaneci Feramuz’a yüksek meblağda borçlanan iki arkadaş, ondan kaçıp dururlar. Turgay ve Kinyas, Feramuz’dan kaçarken bu sırada önlerine çıkan insanları da dolandırmaktan geri kalmaz.
Anime tutkunlarının beğenisini kazanacak Blue Lock The Movie-Episode Nagi, sloganı “sinir bozucu” olan tembel bir lise öğrencisinin hikayesini konu ediniyor. Seishiro Nagi’nin Dünya Kupası'nı kazanma hayali kuran sınıf arkadaşı Reo Mikage, onun futbola olan yeteneğini keşfeder ve oynamaya davet eder. Seishiro, ezici futbol yeteneğini gösterdikten sonra Blue Lock Projesi'ne davet edilir. Orada Kiyoyoichi, Hacchiraku Mawaru ve Itoshi Rin dahil olmak üzere ülkenin her yerinden grevcilerle tanışır.
Sefa Özçelik yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın diğer komedi filmi La Hayde Maske, maske fabrikasını soymaya çalışan amatör bir ekibin başına gelenleri konu ediyor. Salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığı zamanda pandemi ilan edilir. İnsanlar salgından korunmak için maske arasalar da hiçbir yerde bulamazlar. Üstelik bazı fabrikalar stokçuluk yapmaktadır. La Casa De Papel'den etkilenen Rahmi, bir maske fabrikasını soymaya karar verir ve bu amaçla mahalle esnaflarından oluşan 9 kişilik amatör bir ekip kurar. Soygun planlarını uygulamaya kalktıklarında, işler pek de hesapladıkları gibi gitmez.