Bu hafta vizyona girecek 7 yeni filmi belli oldu

Sefa Özçelik yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın diğer komedi filmi La Hayde Maske, maske fabrikasını soymaya çalışan amatör bir ekibin başına gelenleri konu ediyor. Salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığı zamanda pandemi ilan edilir. İnsanlar salgından korunmak için maske arasalar da hiçbir yerde bulamazlar. Üstelik bazı fabrikalar stokçuluk yapmaktadır. La Casa De Papel'den etkilenen Rahmi, bir maske fabrikasını soymaya karar verir ve bu amaçla mahalle esnaflarından oluşan 9 kişilik amatör bir ekip kurar. Soygun planlarını uygulamaya kalktıklarında, işler pek de hesapladıkları gibi gitmez.