Bu kadarı pes dedirtti! Rihanna'dan şaşırtan istek
Yıldızların sahneye çıkmadan önce kendilerini kuliste rahat hissetmeleri için bazı istekleri olabiliyor. Ama bunu biraz abartan ünlüler var. Halısından perdesine, hatta aydınlatmasına kadar farklı bir ortam isteyen ünlülerin birbirinden e
BEYONCE'UN KULİS İSTEKLERİ - Beyaz masa örtüsü kullanılmış büyük bir yemek masası - 25 derece sıcaklığına sabitlenmiş soyunma odası - Banyoda 2 adet yüz ve 2 adet vücut için yeni beyaz havlular
- Fırında taze sarımsak tuz, karabiber ve acı biberle tatlandırılmış tavuk - Sarımsaklı haşlanmış brokoli -Taze fasulye