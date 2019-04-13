  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Nisan 2019 18:10

Bu kadarı pes dedirtti! Rihanna'dan şaşırtan istek

Yıldızların sahneye çıkmadan önce kendilerini kuliste rahat hissetmeleri için bazı istekleri olabiliyor. Ama bunu biraz abartan ünlüler var. Halısından perdesine, hatta aydınlatmasına kadar farklı bir ortam isteyen ünlülerin birbirinden e

Bu kadarı pes dedirtti! Rihanna'dan şaşırtan istek

İşte Ünlü yıldızların kaprisleri ve olmazsa olmaz kulis istekleri...

1/ 45
Bu kadarı pes dedirtti! Rihanna'dan şaşırtan istek

BEYONCE'UN KULİS İSTEKLERİ - Beyaz masa örtüsü kullanılmış büyük bir yemek masası - 25 derece sıcaklığına sabitlenmiş soyunma odası - Banyoda 2 adet yüz ve 2 adet vücut için yeni beyaz havlular

2/ 45
Bu kadarı pes dedirtti! Rihanna'dan şaşırtan istek

- Fırında taze sarımsak tuz, karabiber ve acı biberle tatlandırılmış tavuk - Sarımsaklı haşlanmış brokoli -Taze fasulye

3/ 45
Bu kadarı pes dedirtti! Rihanna'dan şaşırtan istek

- Buharda hafif pişmiş ıspanak - Özel bir marka su (Şişenin yarısı sıcak yarısı soğuk olmalı) - Çay seti (Set yeni ve daha önce kullanılmamış olmalı)

4/ 45
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM