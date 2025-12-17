Bu mahalle tel örgüyle 2'ye bölündü, vatandaş artık 5 km yürümek zorunda
Kayseri'nin Sarımsaklı Mahallesi'nde Kemal Sunal'ın propaganda filmi gerçek oldu... Tel örgüyle ikiye bölünen mahallede vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için 5 kilometre yürmek zorunda kaldı.
Kayseri'de, Kemal Sunal'ın tel örgüsüyle ikiye bölünen bir köyün hikayesini anlattığı Propaganda filmindeki gibi tel örgüyle ikiye bölünen mahalle sakinleri ne olduğunu anlamazken, camiye, markete ve akrabalarına gitmek için 5 kilometre yürümek zorunda kalıyor.
Kayseri'ye 28 kilometre uzaklıktaki Sarımsaklı Mahallesi sakinleri, mahallelerinin ortadan ikiye bölünmesine tepkili. Demir yolları tarafından mahallenin ortasından geçen tren raylarındaki güvenliği sağlayabilmek için çekildiği belirlenen tel örgü, mahalleyi de ikiye böldü.
Mahallede bulunan camiye, markete ve tel örgünün diğer tarafındaki akrabalarına ulaşabilmek için yaklaşık 5 kilometre yürümek zorunda kalan mahalle sakinleri uygulamadan vazgeçilmesini veya üst geçit yapılmasını talep ediyor.
Mahalleyi ziyaret eden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Kayseri'nin hemen kenarında mesire alanı olan Sarımsaklı'da ilginç bir uygulama yapılmış. Tıpkı yüzyıl önce Türkiye'nin Güneydoğu sınırında köyü ikiye bölüp bir tarafın Irak'ta bir Türkiye'de kalması gibi şuanda da Sarımsaklı Mahallesi ikiye bölünmüş. Kuzey sarımsaklı ve güney sarımsaklı. Devlet demir yolları bir gece vakti bu tel örgüyü çekerek mahalleyi bölmüş. Çarşı ve cami diğer tarafta. İnsanlar karayoluna bile ulaşmak için diğer tarafa 5 kilometre yol yapacaklar. Ekmek almak için 5 kilometre yol yapacaklar. Bir çalışma yapılırken fizibilite çalışmasını yapar. "Ne yapılacaksa onu yapayım" denir. Bu insanlara eziyetten başka bir şey değil. Bunun derhal sonlandırılması lazım" dedi.