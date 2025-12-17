Bu mahalle tel örgüyle 2'ye bölündü, vatandaş artık 5 km yürümek zorunda

Mahalleyi ziyaret eden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Kayseri'nin hemen kenarında mesire alanı olan Sarımsaklı'da ilginç bir uygulama yapılmış. Tıpkı yüzyıl önce Türkiye'nin Güneydoğu sınırında köyü ikiye bölüp bir tarafın Irak'ta bir Türkiye'de kalması gibi şuanda da Sarımsaklı Mahallesi ikiye bölünmüş. Kuzey sarımsaklı ve güney sarımsaklı. Devlet demir yolları bir gece vakti bu tel örgüyü çekerek mahalleyi bölmüş. Çarşı ve cami diğer tarafta. İnsanlar karayoluna bile ulaşmak için diğer tarafa 5 kilometre yol yapacaklar. Ekmek almak için 5 kilometre yol yapacaklar. Bir çalışma yapılırken fizibilite çalışmasını yapar. "Ne yapılacaksa onu yapayım" denir. Bu insanlara eziyetten başka bir şey değil. Bunun derhal sonlandırılması lazım" dedi.