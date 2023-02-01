Bu ne hal Aleyna! Sokakta giydiği kıyafet şaşkına çevirdi
Ses tellerinin yırtılması nedeniyle sahnelerden uzak kalan şarkıcı Aleyna Tilki, Bebek'te görüntülendi. Tilki'nin kıyafetini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Bebek'te görüntülendi. Arkadaşıyla birlikte suşi yemeye geldiğini ifade eden Aleyna Tilki, ayaküstü gazetecilerin sorularına cevap verdi.
"1 AYA KADAR SAHNELERE DÖNERİM"
Ses tellerinden uzun bir süre rahatsızlığı bulunan Aleyna Tilki, "Ses tellerim iyileşti fakat ödem olduğu için bir süre daha şarkı söylememem gerekiyor ama 1 aya kadar sahnelere dönmüş olurum" dedi.
"SABAH KALKTIĞIMDA PİJAMALARIMI ÇIKARTMAK İSTEMEDİM"
Pijamalarıyla görüntülenen Tilki, bununla ilgili gelen soru üzerine ise "Sabah kalktığımda pijamalarımı çıkartmak istemedim. Bütün gün bunlarla dolaşacağım dedim ve akşam oldu. Çok rahatım" ifadelerini kullandı.
"BEN PARA İÇİN İŞ YAPMIYORUM"
Yeni reklam anlaşmalarının da olduğunu ifade eden Tilki, "Ben para için iş yapmıyorum. Önemli olan projenin içime sinmesi." diye konuştu.