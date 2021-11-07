Bu pozlardan sonra kim inanır Defne Samyeli'nin hem 49 yaşında hem de 2 çocuk annesi olduğuna...
Maslak 1453’te bulunan Yeni Gazino’da sahne alan Defne Samyeli iddialı sahne kostümü ve düzgün fiziği ile izleyenleri büyüledi.
Maslak 1453’te bulunan Yeni Gazino’da önceki akşam Defne Samyeli ve ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne aldı.
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Samyeli'nin transparan siyah elbisesi olay oldu.
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Gecenin açılışını ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici yaptı.
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49 yaşındaki Defne Samyeli Gecenin assolisti olarak sahneye çıktı.
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