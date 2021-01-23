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  3. 23 Ocak 2021 13:20

Bu sahne Sadakatsiz dizisinde olay yaratacak

Çarşamba ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Sadakatsiz, ekranlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 15. bölüm fragmanında ortalık yeniden karışıyor. Asya’nın oğlu Ali son bölümde annesinin bütün umutlarını yıkacak. İşte Sadakatsiz dizisinin 15. bölümünde dengeleri değiştirecek o sahne… ...

Bu sahne Sadakatsiz dizisinde olay yaratacak

Yayınlandığı her bölüm ile günlerce konuşulan Sadakatsiz dizisinde yer yerinden oynayacak.

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Bu sahne Sadakatsiz dizisinde olay yaratacak

Kanal D ekranlarında Çarşamba günleri izleyici ile buluşan Sadakatsiz dizisi takipçilerini son bölümde heyecan ve entrika bekliyor.

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Bu sahne Sadakatsiz dizisinde olay yaratacak

Sadakatsiz dizisinin 15. bölüm fragmanını izleyenler  adeta büyük bir şaşkınlık yaşadı. Asya’nın hırsızlık yaptığını öğrendiği oğlu Ali için yaptığı hamle beklemediği sonuçlar doğuracak.

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Bu sahne Sadakatsiz dizisinde olay yaratacak

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Özge Özder’in başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisi 27 Ocak Çarşamba akşamı 15. yeni bölüm ile izleyenlerin karşısına çıkacak.

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