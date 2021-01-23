Bu sahne Sadakatsiz dizisinde olay yaratacak
Çarşamba ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Sadakatsiz, ekranlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 15. bölüm fragmanında ortalık yeniden karışıyor. Asya’nın oğlu Ali son bölümde annesinin bütün umutlarını yıkacak. İşte Sadakatsiz dizisinin 15. bölümünde dengeleri değiştirecek o sahne… ...
Kanal D ekranlarında Çarşamba günleri izleyici ile buluşan Sadakatsiz dizisi takipçilerini son bölümde heyecan ve entrika bekliyor.
Sadakatsiz dizisinin 15. bölüm fragmanını izleyenler adeta büyük bir şaşkınlık yaşadı. Asya’nın hırsızlık yaptığını öğrendiği oğlu Ali için yaptığı hamle beklemediği sonuçlar doğuracak.