Bu sözler kavga çıkartır: ''Parayı veren popoya şaplak atıyor''

Gülşen'i eleştiren Yeşilmen, "Yani gerçekten artık Gülşen görmekten sıkıldık onun hayatı onun seçimleri kocası da buna izin veriyor bizlere ne yani. Şov seviyor şov yapıyor ama tabi ki bu birazcık parayı veren popoya şaplak durum olmuş" ifadelerini kullandı.